Ізраїльські військові застрелили трьох палестинців на кордоні Сектора Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Ізраїльські військові застрелили на кордоні Сектора Гази трьох палестинців, один з яких намагався проникнути на територію єврейської держави, двоє — напали на солдатів з вибуховими пристроями. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Ізраїльські війська зберігають посилену присутність у прикордонній смузі, де з кінця березня палестинці проводять багатотисячні протестні акції під загальною назвою “Великий марш повернення”.
У першому випадку військові застосували зброю, помітивши двох палестинців, які намагалися пробратися до Ізраїлю з південної частини сектора Газа. Один з порушників був убитий, другий затриманий, повідомила армія.
У другому випадку двом палестинцям вдалося перетнути кордон і напасти на військових. “Вони жбурляли в солдатів вибухові пристрої. Ті у відповідь відкрили вогонь по терористах, які в результаті були вбиті”, — сказано в зведенні армійської прес-служби.
Нагадаємо, на початку квітня десятки тисяч палестинців (до 30 тис.) вийшли на маніфестації уздовж кордону Сектора Гази та Ізраїлю, приурочені до Дня землі (пам’ятної дати присвяченої темі виселення палестинців з їхніх земель Ізраїлем), з вимогою повернення палестинських біженців до “рідних домівок”. Протестуючі обіцяють продовжувати “Великий марш повернення” до середини травня.
У багатьох районах маніфестації переростали у зіткнення з ізраїльськими військами і поліцією. За останній місяць військові вбили на кордоні Ізраїлю з сектором Газа майже 50 палестинців, в основному з числа найбільш агресивних учасників “маршу повернення”. Ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидаючи звинувачення в застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття.