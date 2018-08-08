Израильские танки обстреляли Газу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Армия Израиля нанесла танковые удары по позициям движения ХАМАС в восточной части сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Согласно пресс-релизу израильской армии, удары были произведены в ответ на обстрел работающей в районе границы строительной техники с территории сектора Газа.
По словам очевидцев, израильская артиллерия дважды атаковала наблюдательный пост вооруженного крыла движения ХАМАС – "Бригад Изеддина аль-Кассама" в квартале Аз-Зейтун.
Информации от Минздрава Палестины в связи с инцидентом пока не поступало.
Израильские СМИ сообщают о том, что на границе с Газой сработали сирены ракетной тревоги.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала, что при обстреле строительной техники на границе с сектором Газа ранения получил один человек.
Напомним, армия обороны Израиля подвергла артобстрелу блокпост бригады "Иззедина аль-Кассама" (боевое крыло движения ХАМАС) в одном из северных районов блокированного сектора Газа. В результате обстрела погибли двое палестинцев.