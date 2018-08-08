Ізраїльські танки обстріляли Газу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Армія Ізраїлю завдала танкові удари по позиціях руху ХАМАС в східній частині сектора Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Відповідно до прес-релізу ізраїльської армії, удари були зроблені у відповідь на обстріл працюючої в районі кордону будівельної техніки з території сектора Газа.
За словами очевидців, ізраїльська артилерія двічі атакувала спостережний пункт збройного крила руху ХАМАС - "Бригад Ізеддіна аль-Кассама" в кварталі Аз-Зейтун.
Інформації від МОЗ Палестини в зв'язку з інцидентом поки не надходило.
Ізраїльські ЗМІ повідомляють про те, що на кордоні з Газою спрацювали сирени ракетної тривоги.
Раніше прес-служба армії Ізраїлю повідомляла, що при обстрілі будівельної техніки на кордоні з сектором Газа поранення отримала одна людина.
Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю піддала артобстрілу блокпост бригади "Іззедіна аль-Кассама" (бойове крило руху ХАМАС) в одному з північних районів блокованого сектора Газа. В результаті обстрілу загинули двоє палестинців.