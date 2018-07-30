Израильская армия задержала судно, которое пыталось прорвать блокаду сектора Газа

СМИ сообщают, что на борту судна “Возвращение” находились активисты из Израиля, Германии, Австралии, Испании, Великобритании, Франции, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швеции и Малайзии. Они сообщили, что перевозили медикаменты, а также призвали граждан своих стран требовать от правительств снять блокаду с Сектора Газы и обеспечить возможность доставки гуманитарной помощи Палестине.

По данным издания, судно “Возвращение” является одним из двух кораблей “Флотилии свободы”, которая пытается прорвать морскую блокаду сектора Газа. Армия обороны Израиля подтвердила задержку судна. В ЦАХАЛ рассказали, что судно будет доставлено в порт Ашдод.

Как сообщал УНН, спецкоординатор ООН сказал, что нужно усилить поддержку агентства для помощи палестинским беженцам.