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Израильская армия задержала судно, которое пыталось прорвать блокаду сектора Газа

Израильская армия задержала судно, которое пыталось прорвать блокаду сектора Газа

Киев  •  УНН

 • 6197 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Армия Израиля задержала судно с “Флотилии свободы”, которая пыталась доставить гуманитарную помощь в сектор Газа в обход морской блокады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание The Times of Israel.

СМИ сообщают, что на борту судна “Возвращение” находились активисты из Израиля, Германии, Австралии, Испании, Великобритании, Франции, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швеции и Малайзии. Они сообщили, что перевозили медикаменты, а также призвали граждан своих стран требовать от правительств снять блокаду с Сектора Газы и обеспечить возможность доставки гуманитарной помощи Палестине.

По данным издания, судно “Возвращение” является одним из двух кораблей “Флотилии свободы”, которая пытается прорвать морскую блокаду сектора Газа. Армия обороны Израиля подтвердила задержку судна. В ЦАХАЛ рассказали, что судно будет доставлено в порт Ашдод.

Как сообщал УНН, спецкоординатор ООН сказал, что нужно усилить поддержку агентства для помощи палестинским беженцам.

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