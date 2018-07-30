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Ізраїльська армія затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектору Гази

Ізраїльська армія затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектору Гази

Київ • УНН

 • 6197 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Армія Ізраїлю затримала судно з “Флотилії свободи”, яке намагалося доправити гуманітарну допомогу до Сектору Гази в обхід морської блокади. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання The Times of Israel.

ЗМІ повідомляють, що на борту судна “Повернення” перебували активісти з Ізраїлю, Німеччини, Австралії, Іспанії, Великої Британії, Франції, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, США, Швеції та Малайзії. Вони повідомили, що перевозили медикаменти, а також закликали громадян своїх країн вимагати від урядів зняти блокаду з Сектори Гази і забезпечити можливість доставки гуманітарної допомоги Палестині.

За даними видання, судно “Повернення” є одним з двох кораблів “Флотилії свободи”, яка намагається прорвати морську блокаду Сектору Гази. Армія оборони Ізраїлю підтвердила затримку судна. У ЦАХАЛ розповіли, що судно буде доправлено в порт Ашдод.

Як повідомляв УНН, спецкоординатор ООН сказав, що потрібно посилити підтримку агентства для допомоги палестинським біженцям.

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