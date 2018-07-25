Израиль снес строения бедуинов в восточном Иерусалиме

Местные активисты сообщили, что израильские военные утром 25 июля прибыли в район в сопровождении строительной техники и начали снос строений.



Согласно соглашению "Осло-2", подписанного между Палестиной и Израилем в 1995 году, Западный берег реки Иордан был разделен на зоны "А" (18 процентов от общей территории Западного берега), "В" (21 процент) и "С" (61 процент).



Власти Палестины получили право административного управления и обеспечения безопасности в зоне "А". Право на административное управление зоной "B" передано властям Палестины, но безопасность в этих районах обеспечивает Израиль. Право на административное управление зоной "С" осталось за Израилем. Тель-Авив также отвечает за безопасность в этой зоне.

Напомним, Израиль сбил сирийский истребитель, который, как заявили в израильской армии, вторгся в израильское воздушное пространство во вторник.