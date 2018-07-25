Ізраїль зніс будови бедуїнів у східному Єрусалимі

Місцеві активісти повідомили, що ізраїльські військові вранці 25 липня прибули в район в супроводі будівельної техніки і почали знесення будівель.



Відповідно до угоди "Осло-2", підписаного між Палестиною та Ізраїлем в 1995 році, Західний берег річки Йордан був розділений на зони "А" (18 відсотків від загальної території Західного берега), "В" (21 відсоток) та "С" ( 61 відсоток).



Влада Палестини отримали право адміністративного управління і забезпечення безпеки в зоні "А". Право на адміністративне управління зоною "B" передано владі Палестини, але безпеку в цих районах забезпечує Ізраїль. Право на адміністративне управління зоною "С" залишилося за Ізраїлем. Тель-Авів також відповідає за безпеку в цій зоні.

Нагадаємо, Ізраїль збив сирійський винищувач, який, як заявили в ізраїльській армії, вторгся в ізраїльське повітряний простір у вівторок.