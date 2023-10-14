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Израиль запросил у США ракеты Hellfire: правительство рассматривает запрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Израильские официальные лица попросили США прислать больше ракет Hellfire. Об этом сообщает NBS со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали 

США не одобрили запрос, но рассматривают его, сообщили чиновники.

По словам официальных лиц, США также работают над планами обеспечения Израиля медицинскими средствами для Армии обороны Израиля.

«Скорая помощь по безопасности США уже поступила, и еще на пути, и она достигнет Израиля в ближайшие дни», – сказал американский военный чиновник. «Хотя мы понимаем интерес к конкретным деталям, мы не можем углубляться в них сейчас».

«Мы участвуем в комплексной координации между Министерством обороны. Это включает тесное сотрудничество с CENTCOM, чтобы выяснить, какие боеприпасы и оборудование со склада США могут быть быстро доступны для нужд Израиля», – сказал военный чиновник.

Дополнение

Ранее США продавали Израилю ракеты Hellfire. Это прежде всего ракеты класса «воздух-земля» с лазерным наведением, которые часто называют ракетами «выстрелил и забыл», поскольку оператор устанавливает цель и стреляет из нее. Израильские военные стреляли ими с вертолетов во время прошлых конфликтов с ХАМАС.

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