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Ізраїль запросив у США ракети Hellfire: уряд розглядає запит

Ізраїль запросив у США ракети Hellfire: уряд розглядає запит

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Ізраїльські офіційні особи попросили США надіслати більше ракет Hellfire. Про це повідомляє NBS з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі 

США не схвалили запит, але розглядають його, повідомили чиновники.

За словами офіційних осіб, США також працюють над планами забезпечення Ізраїлю медичними засобами для Армії оборони Ізраїлю.

«Швидка допомога з безпеки США вже надійшла, і ще на шляху, і вона досягне Ізраїлю найближчими днями», – сказав американський військовий чиновник. «Хоча ми розуміємо інтерес до конкретних деталей, ми не можемо заглиблюватися в них зараз».

«Ми беремо участь у комплексній координації між Міністерством оборони. Це включає тісну співпрацю з CENTCOM, щоб з’ясувати, які боєприпаси та обладнання зі складу США можуть бути швидко доступні для потреб Ізраїлю», – сказав військовий чиновник.

Доповнення

Раніше США продавали Ізраїлю ракети Hellfire. Це перш за все ракети класу «повітря-земля» з лазерним наведенням, які часто називають ракетами «вистрілив і забув», оскільки оператор встановлює ціль і стріляє з неї. Ізраїльські військові стріляли ними з вертольотів під час минулих конфліктів з ХАМАС.

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