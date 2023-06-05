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Израиль требует, чтобы Египет принял участие в расследовании расстрела солдат на границе

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху требует от руководства Египта принять участие в расследовании инцидента на границе, в результате которого погибли трое солдат ЦАХАЛа и один египетский полицейский, пишет Vesty.co.il, передает УНН.

Израиль требует, чтобы Египет принял участие в расследовании расстрела солдат на границе

Детали 

Премьер Израиля отметил, что совместное расследование является "частью глобальной совместной работы в сфере безопасности". Также он отметил, что правительство проанализирует ситуацию и сделает выводы относительно пограничной зоны, где работают контрабандисты.

Также сообщается, что Израиль и Египет уже начали работу над организацией встречи представителей систем безопасности обеих стран.

Напомним 

Израильские военные застрелили вооруженного мужчину в субботу во время перестрелки на юге Израиля вдоль границы с Египтом

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