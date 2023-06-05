Израиль требует, чтобы Египет принял участие в расследовании расстрела солдат на границе

Детали

Премьер Израиля отметил, что совместное расследование является "частью глобальной совместной работы в сфере безопасности". Также он отметил, что правительство проанализирует ситуацию и сделает выводы относительно пограничной зоны, где работают контрабандисты.

Также сообщается, что Израиль и Египет уже начали работу над организацией встречи представителей систем безопасности обеих стран.

Напомним

Израильские военные застрелили вооруженного мужчину в субботу во время перестрелки на юге Израиля вдоль границы с Египтом