Ізраїльська армія застрелила озброєного чоловіка у перестрілці на кордоні з Єгиптом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Ізраїльські військові застрелили озброєного чоловіка у суботу під час перестрілки на півдні Ізраїлю вздовж кордону з Єгиптом, заявили військові, передає УНН з посиланням на AP.
Деталі
Як повідомляється, нападник перебував на території Ізраїлю, коли відкрив вогонь по військових. Солдати відкрили вогонь у відповідь, вбивши стрілка. У більш ранній заяві армія повідомила, що дві особи отримали поранення.
Повідомляється, що перестрілка сталася в районі прикордонного переходу Ніцана між Ізраїлем та Єгиптом. Перехід розташований приблизно за 40 кілометрів на південний схід від точки, де сходяться кордони Ізраїлю з Єгиптом та сектором Газа. Він використовується для імпорту товарів з Єгипту, призначених для Ізраїлю або сектору Газа, що контролюється ХАМАСом.
Доповнення
Десять років тому Ізраїль побудував паркан уздовж кордону, щоб зупинити проникнення африканських мігрантів та ісламських бойовиків, які діють у єгипетській Синайській пустелі.
Ізраїль та Єгипет підписали мирну угоду у 1979 році та підтримують тісні зв'язки у сфері безпеки. Бої на їхньому спільному кордоні стаються рідко.