Израильская армия застрелила вооруженного мужчину в перестрелке на границе с Египтом

Детали

Как сообщается, нападавший находился на территории Израиля, когда открыл огонь по военным. Солдаты открыли ответный огонь, убив стрелка. В более раннем заявлении армия сообщила, что два человека получили ранения.

Сообщается, что перестрелка произошла в районе пограничного перехода Ницана между Израилем и Египтом. Переход расположен примерно в 40 километрах к юго-востоку от точки, где сходятся границы Израиля с Египтом и сектором Газа. Она используется для импорта товаров из Египта, предназначенных для Израиля или сектора Газа, контролируемого ХАМАСом.

Дополнение

Десять лет назад Израиль построил забор вдоль границы, чтобы остановить проникновение африканских мигрантов и исламских боевиков, действующих в египетской Синайской пустыне.

Израиль и Египет подписали мирное соглашение в 1979 году и поддерживают тесные связи в сфере безопасности. Бои на их общей границе происходят редко.