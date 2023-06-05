Ізраїль вимагає, щоб Єгипет взяв участь у розслідуванні розстрілу солдатів на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вимагає від керівництва Єгипту взяти участь у розслідуванні інциденту на кордоні, внаслідок якого загинуло троє солдатів ЦАХАЛу та один єгипетський поліцейський, пише Vesty.co.il, передає УНН.
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Прем'єр Ізраїлю зауважив, що спільне розслідування є "частиною глобальної спільної роботи у сфері безпеки". Також він наголосив, що уряд проаналізує ситуацію і зробить висновки щодо прикордонної зони, де працюють контрабандисти.
Також повідомляється, що Ізраїль та Єгипет вже почали роботу над організацією зустрічі представників систем безпеки обох країн.
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