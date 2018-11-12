Израиль подтвердил гибель своего солдата в спецоперации в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Армия обороны Израиля подтвердила гибель одного своего офицера во время военной операции в секторе Газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные израильских вооруженных сил в Twitter.
"Офицер армии обороны Израиля, подполковник М. был убит вчера вечером во время операции в секторе Газа. Его семья была уведомлена. Мы выражаем наши искренние соболезнования и будем продолжать поддерживать семью", - сообщили в ВС Израиля.
Кроме того, в армии обороны Израиля отметили, что вчерашняя специальная операция "не была предназначена для убийства или похищения террористов, а для укрепления безопасности Израиля".
Напомним, 11 ноября израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газа, выпустив по позициям действующих там вооруженных группировок около 40 ракет.
Министерство здравоохранения Газы заявило, что 6 палестинцев погибли, пишет AFP.