Ізраїль підтвердив загибель свого солдата у спецоперації в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель одного свого офіцера під час військової операції у секторі Газа. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ізраїльських збройних сил у Twitter.
"Офіцер армії оборони Ізраїлю, підполковник М. був убитий вчора ввечері під час операції у секторі Газа. Його сім'я була повідомлена. Ми висловлюємо наші щирі співчуття і будемо продовжувати підтримувати сім'ю", - повідомили у ЗС Ізраїлю.
Крім того, в армії оборони Ізраїлю зазначили, що вчорашня спеціальна операція "не була призначена для вбивства або викрадення терористів, а для зміцнення безпеки Ізраїлю".
Нагадаємо, 11 листопада ізраїльські ВПС завдали серію ударів по сектору Газа, випустивши по позиціях діючих там збройних угруповань близько 40 ракет.
Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що 6 палестинців загинули, пише AFP.