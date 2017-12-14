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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97284 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101687 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102051 просмотра

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10 марта, 15:15 • 115989 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105727 просмотра

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Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты

Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Армия обороны Израиля перехватила два ракеты, выпущенные из сектора Газа. Об этом сообщили израильские военные, передает УНН.

“Армия обороны Израиля успешно перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в направлении Израиля”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что позже еще одна ракета упала в пустынной местности в районе Эшкола.

Сейчас подробностей инцидента нет.

Отмечено, информации о пострадавших нет.

Как сообщал УНН, израильские самолеты и танки в понедельник нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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