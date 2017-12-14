Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Армия обороны Израиля перехватила два ракеты, выпущенные из сектора Газа. Об этом сообщили израильские военные, передает УНН.
“Армия обороны Израиля успешно перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в направлении Израиля”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что позже еще одна ракета упала в пустынной местности в районе Эшкола.
Сейчас подробностей инцидента нет.
Отмечено, информации о пострадавших нет.
Как сообщал УНН, израильские самолеты и танки в понедельник нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАС в секторе Газа.