Ізраїль перехопив дві випущені з сектора Газа ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Армія оборони Ізраїлю перехопила два ракети, які були випущені з сектора Газа. Про це повідомили ізраїльські військові, передає УНН.
“Армія оборони Ізраїлю успішно перехопила дві ракети, випущені з сектора Газа в напрямку Ізраїлю”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що пізніше ще одна ракета впала в пустельній місцевості в районі Ешкола.
Наразі подробиць інциденту немає.
Зазначено, інформації про постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, ізраїльські літаки та танки у понеділок завдали удар по кільком військовим об’єктам ХАМАС у Секторі Газа.