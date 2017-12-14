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Ізраїль перехопив дві випущені з сектора Газа ракети

Ізраїль перехопив дві випущені з сектора Газа ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Армія оборони Ізраїлю перехопила два ракети, які були випущені з сектора Газа. Про це повідомили ізраїльські військові, передає УНН.

“Армія оборони Ізраїлю успішно перехопила дві ракети, випущені з сектора Газа в напрямку Ізраїлю”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пізніше ще одна ракета впала в пустельній місцевості в районі Ешкола.

Наразі подробиць інциденту немає.

Зазначено, інформації про постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, ізраїльські літаки та танки у понеділок завдали удар по кільком військовим об’єктам ХАМАС у Секторі Газа.

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