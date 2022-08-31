Израиль обстрелял ракетами аэропорт Алеппо – SANA
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Израиль обстрелял международный аэропорт Алеппо ракетами, сообщило информационное агентство проасадовского режима SANA со ссылкой на военный источник, передает УНН.
Детали
Там добавили, что обстрел нанес лишь материальный ущерб.
По сообщениям агентства аэропорт расположен рядом с пригородом города Аль-Найреб.
Никаких комментариев с израильской стороны пока не поступало.
Согласно организации The Syrian Observatory for Human Rights, объектом атаки были расположенные рядом с аэропортом склады. В них попали четыре ракеты. Атака вызвала пожар и взрывы на ракетном складе, который предположительно принадлежит Ирану.
Как отмечает SOHR, это 22-й израильский удар по сирийской территории с начала 2022 года.