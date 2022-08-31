Ізраїль обстріляв ракетами аеропорт Алеппо - SANA

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Там додали, що обстріл спричинив лише матеріальні збитки.

За повідомленнями агенства аеропорт розташований поруч із передмістям міста Аль-Найреб.

Жодних коментарів із ізраїльської сторони поки не надходило.

Згідно з організацією The Syrian Observatory for Human Rights, об'єктом атаки були розташовані поряд з аеропортом склади. У них потрапили чотири ракети. Атака викликала пожежу та вибухи на ракетному складі, який, ймовірно, належить Ірану.

Як зазначає SOHR, це 22-й ізраїльський удар по сирійській території з початку 2022 року.