Ізраїль обстріляв ракетами аеропорт Алеппо - SANA
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Ізраїль обстріляв міжнародний аеропорт Алеппо ракетами, повідомило інформаційне агентство проасадівського режиму SANA з посиланням на військове джерело, передає УНН.
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Там додали, що обстріл спричинив лише матеріальні збитки.
За повідомленнями агенства аеропорт розташований поруч із передмістям міста Аль-Найреб.
Жодних коментарів із ізраїльської сторони поки не надходило.
Згідно з організацією The Syrian Observatory for Human Rights, об'єктом атаки були розташовані поряд з аеропортом склади. У них потрапили чотири ракети. Атака викликала пожежу та вибухи на ракетному складі, який, ймовірно, належить Ірану.
Як зазначає SOHR, це 22-й ізраїльський удар по сирійській території з початку 2022 року.