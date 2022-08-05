Израиль не заинтересован в нападении на мирных жителей Газы, но «уничтожит тех, кто нам угрожает» - Минобороны

Детали

Отметив, что лидер «Исламского джихада» Зиад Нахала сейчас находится в Тегеране, Ганц сказал, что пока он там, жители Газы страдают. По его мнению, правление Хамаса в Газе и его ужасающие последствия должны прекратиться.

"Мы уничтожим тех, кто нам грозит", – предупредил он.

"Эту реальность можно и нужно изменить", – добавил Ганц.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский исламский джихад выпустил около 80 ракет на юге Израиля. По данным ЦАХАЛа, границу пересекли 46 из них, из которых 33 были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Другие упали на открытой местности, не нанеся травм.

Rockets launched by Palestinian militant groups в Gaza towards Israel. pic.twitter.com/sqy8WB4FZ7