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Израиль не заинтересован в нападении на мирных жителей Газы, но «уничтожит тех, кто нам угрожает» - Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр обороны Бенни Ганц подчеркнул, что Израиль нацелен не на сектор Газа в целом или на простых жителей, а скорее на тех, кто несет ответственность за ухудшение ситуации. Он добавил, что «Исламский джихад» несет ответственность за ущерб безопасности и экономике жителей Газы. Об этом информирует УНН ссылаясь на The Times of Israel.

Детали

Отметив, что лидер «Исламского джихада» Зиад Нахала сейчас находится в Тегеране, Ганц сказал, что пока он там, жители Газы страдают. По его мнению, правление Хамаса в Газе и его ужасающие последствия должны прекратиться.

"Мы уничтожим тех, кто нам грозит", – предупредил он.

"Эту реальность можно и нужно изменить", – добавил Ганц.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский исламский джихад выпустил около 80 ракет на юге Израиля. По данным ЦАХАЛа, границу пересекли 46 из них, из которых 33 были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Другие упали на открытой местности, не нанеся травм.

Rockets launched by Palestinian militant groups в Gaza towards Israel. pic.twitter.com/sqy8WB4FZ7

—Joe Truzman (@JoeTruzman) August 5, 2022

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