Ізраїль не зацікавлений у нападі на мирних жителів Гази, але «знищить тих, хто нам загрожує» - Міноборони

Деталі

Зазначивши, що лідер «Ісламського джихаду» Зіад Нахала зараз перебуває в Тегерані, Ганц сказав, що поки він там, жителі Гази страждають. На його думку, правління Хамасу в Газі та його жахливі наслідки мають припинитися.

"Ми знищимо тих, хто нам загрожує", - попередив він.

"Цю реальність можна і потрібно змінити", - додав Ганц.

За даними Армії оборони Ізраїлю, палестинський ісламський джихад випустив близько 80 ракет на півдні Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, кордон перетнули 46 з них, з яких 33 було перехоплено системою ППО «Залізний купол».

Інші впали на відкритій місцевості, не завдавши травм.

Rockets launched by Palestinian militant groups in Gaza towards Israel. pic.twitter.com/sqy8WB4FZ7

— Joe Truzman (@JoeTruzman) August 5, 2022