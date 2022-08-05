Ізраїль не зацікавлений у нападі на мирних жителів Гази, але «знищить тих, хто нам загрожує» - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністр оборони Бенні Ганц наголосив, що Ізраїль націлений не на сектор Газа загалом чи на простих мешканців, а скоріше на тих, хто несе відповідальність за погіршення ситуації. Він додав, що «Ісламський джихад» несе відповідальність за шкоду безпеці та економіці мешканців Гази. Про це інформує УНН посилаючись на The Times of Israel.
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Зазначивши, що лідер «Ісламського джихаду» Зіад Нахала зараз перебуває в Тегерані, Ганц сказав, що поки він там, жителі Гази страждають. На його думку, правління Хамасу в Газі та його жахливі наслідки мають припинитися.
"Ми знищимо тих, хто нам загрожує", - попередив він.
"Цю реальність можна і потрібно змінити", - додав Ганц.
За даними Армії оборони Ізраїлю, палестинський ісламський джихад випустив близько 80 ракет на півдні Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, кордон перетнули 46 з них, з яких 33 було перехоплено системою ППО «Залізний купол».
Інші впали на відкритій місцевості, не завдавши травм.
Rockets launched by Palestinian militant groups in Gaza towards Israel. pic.twitter.com/sqy8WB4FZ7— Joe Truzman (@JoeTruzman) August 5, 2022