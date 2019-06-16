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Израиль назвал поселения на Голанских высотах в честь Дональда Трампа

Киев • УНН

 • 9778 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Правительство Израиля распорядился дать название поселению на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. В воскресенье, 16 июня, кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрался по этому случаю на торжественную встречу на горном плато, передает агентство dpa. Новую деревню называться Рамат Трамп - высоты Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Израиль назвал поселения на Голанских высотах в честь Дональда Трампа

Таким образом страна чтит "большого друга Израиля" Дональда Трампа, подчеркнул Нетаньяху.

"Мы будем в дальнейшем расширять Голанские высоты для еврейских и нееврейских жителей", - сказал премьер. Посол США в Израиле Дэвид Фридман поблагодарил Нетаньяху за "исключительный жест".

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Пока неизвестно, когда начнется развитие поселения. Сейчас оно является изолированным форпостом, где проживает 10 жителей, и Израиль надеется, что поселение привлечет внимание общественности, сообщает агентство AP.

Территория Голанских высот была захвачена Израилем в Сирии в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет Израиля принял закон, которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над территорией Голанских высот. Совет Безопасности ООН не признала это решение, а Сирия требует возвращения этой территории.

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Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху декларацию о признании принадлежности Голанских высот, которые согласно нормам международного права являются частью Сирии, в Израиль. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны официального Дамаска, арабских стран, Турции, России. Германия тоже выступила против признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

На территории Голанских высот до сих пор живут около 18 тысяч сирийских друзей. Большинство из них отвергают гражданство Израиля. В то же время в 33 еврейских поселениях на Голанских высотах проживают около 20 тысяч израильтян.

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