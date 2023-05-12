Израиль ликвидировал еще двух высокопоставленных боевиков группировки "Исламский джихад"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Израиль ликвидировал командующего ракетными силами палестинской группировки “Исламский джихад” Али Гали и его заместителя Ахмеда Абу Дака. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Два высокопоставленных боевика группировки “Исламский джихад” были ликвидированы в результате нескольких ракетных ударов по сектору Газа.
Отмечается, что операция по ликвидации была проведена после того, как ракеты, выпущенные из Газы, убили мирного жителя Израиля.
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“Учитывая гибель Али Гали и Ахмеда Абу Дака, количество высокопоставленных чиновников поддерживаемого Ираном Исламского джихада, убитых с начала нанесения Израилем ударов по сектору Газа утром вторника, возросло до пяти’”, — отмечает Reuters.
Напомним
Представитель израильского правительства заявил в четверг, что Тель-Авив не остановит политику убийств.