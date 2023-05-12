Ізраїль ліквідував ще двох високопоставлених бойовиків угрупування “Ісламський джихад”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Ізраїль ліквідував командувача ракетними силами палестинського угруповання “Ісламський джихад” Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дака. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Два високопоставлені бойовики угруповання “Ісламський джихад” були ліквідовані внаслідок декількох ракетних ударів по сектору Газа.
Зазначається, що операція по ліквідації була проведена після того, як ракети, випущені із Гази, вбили мирного жителя Ізраїлю.
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“Враховуючи загибель Алі Галі та Ахмеда Абу Дака, кількість високопосадовців підтримуваного Іраном Ісламського джихаду, вбитих від початку завдання Ізраїлем ударів по сектору Газа вранці вівторка, зросла до п’яти”, — зазначає Reuters.
Нагадаємо
Представник ізраїльського уряду заявив у четвер, що Тель-Авів не зупинить політику вбивств.