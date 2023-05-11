"Ізраїль не зупинить політику вбивств" - чиновник
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Представник ізраїльського уряду заявив у четвер, що Тель-Авів не зупинить політику вбивств і не передасть тіло лідера руху "Ісламський джихад" Хадера Аднана, який помер в ізраїльській в'язниці після 86-денного голодування, передає УНН.
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"Ізраїль не взяв на себе зобов'язань щодо припинення цілеспрямованих вбивств", - сказав чиновник, згідно ізраїльському новинному сайту Ynet.
"Вони можуть попросити припинити цілеспрямовані вбивства, але ми не віддані цьому", - додав чиновник.
Раніше у четвер палестинське угруповання "Ісламський джихад" вимагало, щоб Ізраїль припинив свою "політику вбивств", щоб встановити припинення вогню. Однак джерело видання зазначило, що "ми їм нічого не обіцяли".
Відповідно до джерел Times of Israel в партії "Лікуд", міністри та депутати отримали повідомлення, в якому йшлося: "Усі розмови про припинення вогню з умовами - фейк-ньюс. На даний момент режиму припинення вогню немає! Прем'єр-міністр Нетаньягу доручив ЦАХАЛу та силам безпеки завдати удару по "Ісламському джихаду" на повну силу і продовжити наступальну політику, яку він проводив протягом усього свого перебування на посаді".
У розмові з Anadolu представник "Ісламського джихаду" Дауд Шихаб сказав, що поки що не досягнуто жодного прогресу в припиненні вогню між палестинськими угрупованнями в Газі та Ізраїлем.
Доповнення
За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, щонайменше 25 палестинців було вбито та 76 поранено в результаті авіаударів з вівторка. Серед загиблих внаслідок терактів — троє високопоставлених воєначальників угруповання "Ісламський джихад", їхні дружини та діти.
Палестинське угруповання у середу продовжує обстрілювати Ізраїль ракетами на тлі напруженості після ізраїльських авіаударів по сектору Газа.
Ізраїльська армія заявила, що авіаудари є частиною її операції "Щит і стріла", наступальної операції, розпочатої після того, як з Гази було випущено ракети після смерті палестинського ув'язненого Хадера Аднани, який оголосив голодування в ізраїльській в'язниці.
За палестинськими даними, з початку цього року ізраїльські сили вбили не менше 130 палестинців. Щонайменше 19 ізраїльтян також було вбито під час окремих нападів за той же період.