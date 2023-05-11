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"Израиль не остановит политику убийств" - чиновник

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Представитель израильского правительства заявил в четверг, что Тель-Авив не остановит политику убийств и не передаст тело лидера движения "Исламский джихад" Хадера Аднана, который умер в израильской тюрьме после 86-дневной голодовки, передает УНН.

Цитата

"Израиль не взял на себя обязательств по прекращению целенаправленных убийств", - сказал чиновник, согласно израильскому новостному сайту Ynet.

"Они могут попросить прекратить целенаправленные убийства, но мы не привержены этому", - добавил чиновник.

Ранее в четверг палестинская группировка "Исламский джихад" требовала, чтобы Израиль прекратил свою "политику убийств", чтобы установить прекращение огня. Однако источник издания отметил, что "мы им ничего не обещали".

Согласно источникам Times of Israel в партии "Ликуд", министры и депутаты получили сообщение, в котором говорилось: "Все разговоры о прекращении огня с условиями - фейк-ньюс. На данный момент режима прекращения огня нет! Премьер-министр Нетаньяху поручил ЦАХАЛу и силам безопасности нанести удар по "Исламскому джихаду" в полную силу и продолжить наступательную политику, которую он проводил на протяжении всего своего пребывания в должности".

В разговоре с Anadolu представитель "Исламского джихада" Дауд Шихаб сказал, что пока не достигнуто никакого прогресса в прекращении огня между палестинскими группировками в Газе и Израилем.

Дополнение

По данным министерства здравоохранения Палестины, по меньшей мере 25 палестинцев были убиты и 76 ранены в результате авиаударов со вторника. Среди погибших в результате терактов — трое высокопоставленных военачальников группировки "Исламский джихад", их жены и дети.

Палестинская группировка в среду продолжает обстреливать Израиль ракетами на фоне напряжённости после израильских авиаударов по сектору Газа.

Израильская армия заявила, что авиаудары являются частью ее операции "Щит и стрела", наступательной операции, начатой после того, как из Газы были выпущены ракеты после смерти палестинского заключенного Хадера Аднаны, объявившего голодовку в израильской тюрьме.

По палестинским данным, с начала этого года израильские силы убили не менее 130 палестинцев. По меньшей мере 19 израильтян также были убиты во время отдельных нападений за тот же период.

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