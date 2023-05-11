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Сектор Газа знову потужно обстрілює Ізраїль: в центрі та на півдні лунають сирени тривоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що станом на 14.30 палестинські терористи в секторі Газа випустили 547 ракет і мінометів по Ізраїлю. Нині лунають сирени в центрі та на півдні Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

В Ашкелоні та його околицях на півдні країни звучать сирени попередження про ракетний напад.

У Реховоті та Рамлі, що в центральній частині Ізраїлю, звучать сирени.

Повідомляється, що щонайменше 4 людей отримали поранення та одна особа загинула, коли ракета влучила в будівлю в Реховоті. Пожежна служба стверджує, що будівля може обвалитися.

За даними ЦАХАЛу, системи ППО - "Залізний купол" плюс "Праща Давида" середньої дальності - перехопили 175 ракет, що означає 95-відсотковий коефіцієнт перехоплення снарядів.

Військові кажуть, що вони завдали ударів по 166 об'єктах, які належать "Ісламському джихаду" в Секторі Газа.

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