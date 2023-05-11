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Сектор Газа снова мощно обстреливает Израиль: в центре и на юге раздаются сирены тревоги

Сектор Газа снова мощно обстреливает Израиль: в центре и на юге раздаются сирены тревоги

Киев • УНН

 • 1469169 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Армия обороны Израиля сообщает, что по состоянию на 14.30 палестинские террористы в секторе Газа выпустили 547 ракет и минометов по Израилю. Сейчас звучат сирены в центре и на юге Израиля, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

В Ашкелоне и его окрестностях на юге страны звучат сирены предупреждения о ракетном нападении.

В Реховоте и Рамле, что в центральной части Израиля, звучат сирены.

Сообщается, что по меньшей мере 4 человека получили ранения и один человек погиб, когда ракета попала в здание в Реховоте. Пожарная служба утверждает, что здание может обрушиться.

По данным ЦАХАЛа, системы ПВО - "Железный купол" плюс "Праща Давида" средней дальности - перехватили 175 ракет, что означает 95-процентный коэффициент перехвата снарядов.

Военные говорят, что они нанесли удары по 166 объектам, принадлежащим "Исламскому джихаду" в Секторе Газа.

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