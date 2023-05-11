Сектор Газа снова мощно обстреливает Израиль: в центре и на юге раздаются сирены тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Армия обороны Израиля сообщает, что по состоянию на 14.30 палестинские террористы в секторе Газа выпустили 547 ракет и минометов по Израилю. Сейчас звучат сирены в центре и на юге Израиля, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
В Ашкелоне и его окрестностях на юге страны звучат сирены предупреждения о ракетном нападении.
В Реховоте и Рамле, что в центральной части Израиля, звучат сирены.
Сообщается, что по меньшей мере 4 человека получили ранения и один человек погиб, когда ракета попала в здание в Реховоте. Пожарная служба утверждает, что здание может обрушиться.
По данным ЦАХАЛа, системы ПВО - "Железный купол" плюс "Праща Давида" средней дальности - перехватили 175 ракет, что означает 95-процентный коэффициент перехвата снарядов.
Военные говорят, что они нанесли удары по 166 объектам, принадлежащим "Исламскому джихаду" в Секторе Газа.