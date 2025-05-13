Израильская участница Евровидения готовится к возможному освистыванию

Представительница Израиля на Евровидении-2025 Юваль Рафаэль говорит, что репетировала, как ее освистывают, о чем рассказала BBC, пишет УНН.

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Юваль Рафаэль, которая исполнит песню под названием New Day Will Rise, пережила нападение на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года, когда напал ХАМАС. Это спровоцировало наступление на Газу.

На фоне этого израильской участнице пришлось столкнуться с протестами по поводу участия ее страны в песенном конкурсе.

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Рафаэль сказала, что она пытается не иметь дело с теми, кто говорит, что ее страна не должна участвовать в конкурсе. "У каждого есть свое мнение, - сказала она. - Я действительно откладываю все в сторону и просто концентрируюсь на самом важном. В этом году девиз - "объединенные музыкой", и именно для этого мы здесь".

Евровидение заявило, что понимает обеспокоенность и взгляды на текущую ситуацию на Ближнем Востоке, но настаивает на том, что участники должны гарантировать, что Евровидение останется "универсальным событием, которое способствует связям, разнообразию и инклюзивности через музыку".

Тем не менее Совет национальной безопасности Израиля предупредил израильских фанатов не носить еврейскую или израильскую символику во время посещения Евровидения.

В прошлом году израильская певица Эден Голан, которая заявила, что ей угрожали смертью, была освистана во время пения. "Думаю, я этого ожидаю, - призналась Рафаэль, когда ее спросили, ожидала ли она освистывания. - Но мы здесь, чтобы петь, и я буду петь от всего сердца для всех".

Она сказала, что они провели несколько репетиций со звуками в фоновом режиме, чтобы она могла практиковаться, не отвлекаясь. На вопрос, расстраивало ли это, она сказала BBC, что у нее было много эмоций, которые она отбрасывала, чтобы сосредоточиться.

"Я действительно думаю, что на моих плечах лежит большой вес, я несу очень большую ответственность. У меня дома много людей, которые чего-то ожидают", - отметила Рафаэль.

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