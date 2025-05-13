Израильская участница Евровидения готовится к возможному освистыванию

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 8052 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 19423 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 25574 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

08:36 • 63920 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

07:44 • 41999 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 94607 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 99660 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 86600 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 63539 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63263 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
68%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 42903 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 37335 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 31904 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 21086 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 28555 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 63922 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 94610 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 99664 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 125696 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 124931 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 21841 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 32621 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 38037 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 43605 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 52056 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Израильская участница Евровидения готовится к возможному освистыванию

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Юваль Рафаэль, пережившая нападение ХАМАС, будет представлять Израиль на Евровидении-2025. Она репетирует выступление, готовясь к возможным протестам и освистываниям.

Израильская участница Евровидения готовится к возможному освистыванию
eurovision.tv

Представительница Израиля на Евровидении-2025 Юваль Рафаэль говорит, что репетировала, как ее освистывают, о чем рассказала BBC, пишет УНН.

Детали

Юваль Рафаэль, которая исполнит песню под названием New Day Will Rise, пережила нападение на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года, когда напал ХАМАС. Это спровоцировало наступление на Газу.

На фоне этого израильской участнице пришлось столкнуться с протестами по поводу участия ее страны в песенном конкурсе.

Ирландская телекомпания просит обсудить участие Израиля в "Евровидении"09.05.25, 03:57 • 4332 просмотра

Рафаэль сказала, что она пытается не иметь дело с теми, кто говорит, что ее страна не должна участвовать в конкурсе. "У каждого есть свое мнение, - сказала она. - Я действительно откладываю все в сторону и просто концентрируюсь на самом важном. В этом году девиз - "объединенные музыкой", и именно для этого мы здесь".

Евровидение заявило, что понимает обеспокоенность и взгляды на текущую ситуацию на Ближнем Востоке, но настаивает на том, что участники должны гарантировать, что Евровидение останется "универсальным событием, которое способствует связям, разнообразию и инклюзивности через музыку".

Тем не менее Совет национальной безопасности Израиля предупредил израильских фанатов не носить еврейскую или израильскую символику во время посещения Евровидения.

В прошлом году израильская певица Эден Голан, которая заявила, что ей угрожали смертью, была освистана во время пения. "Думаю, я этого ожидаю, - призналась Рафаэль, когда ее спросили, ожидала ли она освистывания. - Но мы здесь, чтобы петь, и я буду петь от всего сердца для всех".

Она сказала, что они провели несколько репетиций со звуками в фоновом режиме, чтобы она могла практиковаться, не отвлекаясь. На вопрос, расстраивало ли это, она сказала BBC, что у нее было много эмоций, которые она отбрасывала, чтобы сосредоточиться.

"Я действительно думаю, что на моих плечах лежит большой вес, я несу очень большую ответственность. У меня дома много людей, которые чего-то ожидают", - отметила Рафаэль.

Девушка, пережившая напад ХАМАС, будет представлять Израиль на песенном конкурсе "Евровидение"23.01.25, 10:14 • 32122 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураНовости Мира
Израиль
Brent
$65.77
Bitcoin
$103,687.20
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.58
Золото
$3,246.15
Ethereum
$2,523.41