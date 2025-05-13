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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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Ізраїльська учасниця Євробачення готується до можливого освистування

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Юваль Рафаель, яка пережила напад ХАМАС, представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2025. Вона репетирує виступ, готуючись до можливих протестів та освистувань.

Ізраїльська учасниця Євробачення готується до можливого освистування
eurovision.tv

Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель каже, що репетирувала, як її освистують, про що розповіла BBC, пише УНН.

Деталі

Юваль Рафаель, яка виконає пісню під назвою New Day Will Rise, пережила напад на музичний фестиваль Nova 7 жовтня 2023 року, коли напав ХАМАС. Це спровокувало наступ на Газу.

На тлі цього ізраїльській учасниці довелося зіткнутися з протестами щодо участі її країни в пісенному конкурсі.

Ірландська телекомпанія просить обговорити участь Ізраїлю у "Євробаченні"09.05.25, 03:57 • 4336 переглядiв

Рафаель сказала, що вона намагається не мати справу з тими, хто каже, що її країна не повинна брати участь у конкурсі. "У кожного є своя думка, - сказала вона. - Я справді відкладаю все убік і просто концентруюся на найважливішому. Цього року девіз - "об'єднані музикою", і саме для цього ми тут".

Євробачення заявило, що розуміє стурбованість та погляди на поточну ситуацію на Близькому Сході, але наполягає на тому, що учасники повинні гарантувати, що Євробачення залишиться "універсальною подією, яка сприяє зв'язкам, різноманітності та інклюзивності через музику".

Тим не менш Рада національної безпеки Ізраїлю попередила ізраїльських фанатів не носити єврейську чи ізраїльську символіку під час відвідин Євробачення.

Торік ізраїльська співачка Еден Голан, яка заявила, що їй погрожували смертю, була освистана під час співу. "Думаю, я цього очікую, - зізналася Рафаель, коли її запитали, чи чекала вона на освистування. - Але ми тут, щоб співати, і я співатиму від щирого серця для всіх".

Вона сказала, що вони провели кілька репетицій зі звуками у фоновому режимі, щоб вона могла практикуватися, не відволікаючись. На запитання, чи засмучувало це, вона сказала BBC, що у неї було багато емоцій, які вона відкидала, щоб зосередитися.

"Я дійсно думаю, що на моїх плечах лежить велика вага, я несу дуже велику відповідальність. У мене вдома багато людей, які чогось очікують", - зазначила Рафаель.

Дівчина, яка пережила напад ХАМАС, представлятиме Ізраїль на пісенному конкурсі "Євробачення"23.01.25, 10:14 • 32122 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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