Израиль убил высокопоставленного командира "Хезболлы"
Киев • УНН
Израиль нанес авиаудар по Бейруту, убив командира "Хезболлы" Ибрагима Акила и других членов группировки. Израиль пообещал продолжать военную кампанию для обеспечения безопасности на ливанской границе.
Израиль убил высокопоставленного командира "Хезболлы" в Бейруте. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Израиль в пятницу нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" Ибрагим Акил и другие члены подразделения группировки.
Израильские военные и источники в службах безопасности Ливана подтвердили информацию о потерях среди командования "Хезболлы". Израиль пообещал продолжать свою военную кампанию, пока не обеспечит безопасность на ливанской границе, что свидетельствует о намерении Тель-Авива усилить давление на группировку.
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