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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Израиль убил высокопоставленного командира "Хезболлы"

Израиль убил высокопоставленного командира "Хезболлы"

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 22:46  •  1411 просмотра

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Израиль нанес авиаудар по Бейруту, убив командира "Хезболлы" Ибрагима Акила и других членов группировки. Израиль пообещал продолжать военную кампанию для обеспечения безопасности на ливанской границе.

Израиль убил высокопоставленного командира "Хезболлы" в Бейруте. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Израиль в пятницу нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" Ибрагим Акил и другие члены подразделения группировки.

Израильские военные и источники в службах безопасности Ливана подтвердили информацию о потерях среди командования "Хезболлы". Израиль пообещал продолжать свою военную кампанию, пока не обеспечит безопасность на ливанской границе, что свидетельствует о намерении Тель-Авива усилить давление на группировку.

Ізраїльські літаки завдали серію ударів по південному Лівану, у ЦАХАЛі зробили заяву19 сентября 2024, 14:36 • 14264 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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