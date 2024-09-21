Израиль убил высокопоставленного командира "Хезболлы" в Бейруте. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Израиль в пятницу нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" Ибрагим Акил и другие члены подразделения группировки.

Израильские военные и источники в службах безопасности Ливана подтвердили информацию о потерях среди командования "Хезболлы". Израиль пообещал продолжать свою военную кампанию, пока не обеспечит безопасность на ливанской границе, что свидетельствует о намерении Тель-Авива усилить давление на группировку.

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