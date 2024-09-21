Ізраїль вбив високопоставленого командира "Хезболли"
Київ • УНН
Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, вбивши командира "Хезболли" Ібрагіма Акіла та інших членів угруповання. Ізраїль пообіцяв продовжувати військову кампанію для забезпечення безпеки на ліванському кордоні.
Ізраїль вбив високопоставленого командира "Хезболли" в Бейруті. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Ізраїль у п’ятницю завдав авіаудару по Бейруту, в результаті якого був убитий високопоставлений командир "Хезболли" Ібрагім Акіл та інші члени підрозділу угруповання.
Ізраїльські військові та джерела в службах безпеки Лівану підтвердили інформацію про втрати серед командування "Хезболли". Ізраїль пообіцяв продовжувати свою військову кампанію, поки не забезпечить безпеку на ліванському кордоні, що свідчить про намір Тель-Авіва посилити тиск на угруповання.
Ізраїльські літаки завдали серію ударів по південному Лівану, у ЦАХАЛі зробили заяву19.09.24, 17:36 • 16167 переглядiв