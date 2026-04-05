Израиль раскрыл данные о тысячах иранских ракет и арсенале Хезболлы
Иран обладает более чем 1000 ракетами большой дальности, а Хезболла имеет до 10 000 снарядов. Израиль готовится к длительным боевым действиям в течение нескольких месяцев.
Израиль заявил, что Иран хранит более 1000 ракет, способных достичь его территории, на фоне продолжающихся боевых действий, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным израильских военных брифингов, которые цитируют местные СМИ, также оценивается, что группировка "Хезболла" в Ливане имеет от 8000 до 10 000 ракет малой дальности. Офицер ВВС Израиля в интервью Channel 12 подтвердил оценки относительно иранского арсенала, что стало отходом от предыдущей практики не раскрывать такие данные.
Чтобы свести это к нулю, придется вложить много ресурсов. Честно говоря, это не достигнет нуля
Потенциал длительных боевых действий
С учетом интенсивности ракетных обстрелов со стороны Ирана и "Хезболлы", которые продолжаются более пяти недель, израильские оценки указывают на возможность продолжения боевых действий еще в течение нескольких месяцев. Иран и "Хезболла" не раскрывают объемов своих арсеналов и не демонстрируют готовности к отступлению.
До начала войны Иран, по оценкам израильских чиновников, имел около 2000 баллистических ракет средней дальности. С тех пор более 500 ракет было выпущено по Израилю, часть из них уничтожили еще до запуска. Запуски осуществляются из подземных туннельных шахт в горных районах, что усложняет их уничтожение.
Обстрелы из Ливана и ситуация в Израиле
Израиль также ведет боевые действия против "Хезболлы" в Ливане, откуда ежедневно запускается от 200 до 250 ракет. Большинство из них направлено на израильские войска на юге Ливана, однако часть достигает севера Израиля.
Обстрелы заставляют десятки тысяч гражданских постоянно находиться в укрытиях. В то же время израильская армия работает над усовершенствованием систем предупреждения о ракетных ударах, чтобы дать людям больше времени на эвакуацию.
Несмотря на это, власти постепенно восстанавливают гражданскую жизнь: планируется возвращение к очному обучению, увеличивается количество авиарейсов, а кинотеатры возобновляют работу с ограничениями.
