Израиль и ХАМАС подают все больше сигналов о новом перемирии

Израиль и ХАМАС ведут переговоры о новом прекращении огня. Лидер ХАМАСа должен сегодня посетить Египет, чтобы обсудить прекращение огня в Газе после того, как Израиль заявил, что готов согласиться на новую паузу. Об этом передает УНН со ссылкой на France24.

Детали

После более чем двух месяцев войны обе стороны, похоже, посылают все больше сигналов в в пользу второго перемирия. Лидер палестинского исламистского движения Исмаил Хания вместе с делегацией ХАМАС отправляется в Египет, чтобы встретиться с главой египетской разведки Аббасом Камелем. Согласно информации AFP, переговоры должны быть сосредоточены на "прекращении агрессии и войны, подготовке соглашения об освобождении (палестинских) заключенных и прекращении осады сектора Газа".

Президент Израиля Ицхак Герцог накануне пообещал возобновить прекращение боевых действий.

Израиль готов ввести еще один гуманитарный мораторий и предоставить дополнительную гуманитарную помощь для освобождения заложников - сказал он дипломатам, по словам пресс-секретаря.

Израиль предложил по крайней мере недельное прекращение огня через посредника Катар в обмен на освобождение около 40 заложников, - речь идет об остальных женщинах, мужчинах старше 60 лет и других заложников, которых до сих пор удерживают в Газе.

Не исключено, что после прекращения огня Израиль отведет свои силы на позиции, особенно на севере сектора Газа. Израиль хочет иметь свободу для постепенной деэскалации конфликта, если позволят обстоятельства.

Дополнение

Предыдущее недельное перемирие привело к освобождению 105 заложников ХАМАС и 240 палестинцев, которые содержавшихся в израильских тюрьмах. Недавно глава Моссада Давид Барнеа находился в Варшаве, чтобы обсудить с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Абдулрахманом Аль-Тани возможность новых переговоров с ХАМАС. Как указывают СМИ, вооруженная группировка ХАМАС ранее заявляла, что не хочет начинать переговоры, пока не прекратят боевые действия в Израиле.

Напомним,

Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения заложников. По словам президента Ицхака Герцога, Израиль также согласен на пропуск дополнительной гумпомощи в сектор Газа.

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