Израиль готовятся убивать лидеров ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе - WSJ

Израиль планирует "охотиться" за лидерами ХАМАС по всему миру, как только завершит войну с боевиками в секторе Газа, сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Издание со ссылкой на израильских чиновников сообщает, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал спецслужбам разработать план убийства высших руководителей группировки за пределами Газы, которые живут в Турции, Катаре и других странах.

Отмечается, что некоторые призывали Израиль немедленно убить лидера ХАМАС Халеда Машааля и других после нападения 7 октября. Однако, если бы это было сделано на территории Катара или Турции, это могло бы помешать или сорвать дипломатические усилия по освобождению заложников, и эта идея была отложена.

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По данным WSJ, Нетаньяху намекнул на планы Израиля по убийствам лидеров ХАМАС за рубежом в своем обращении в конце ноября, вызвав недовольство некоторых, кто предпочел бы держать предстоящую кампанию в тайне.

Wall Street Journal также сообщает, что Израиль изучает возможность принудительной высылки тысяч низкопоставленных бойцов ХАМАС из Газы, чтобы сократить время войны.

Справочно

В 1970-х годах Израиль начал многолетнюю кампанию по убийства палестинских террористов, причастных к резне во время Мюнхенской Олимпиады в 1972 году. 20 лет израильские киллеры искали тех, кто был связан с мюнхенским терактом. Они убивали палестинцев во Франции, Италии, Греции, на Кипре и в Ливане. Во Франции они использовали бомбу с дистанционным управлением, спрятанную в телефоне, а на улицах Рима - пистолеты с глушителями.

Но операция, получившая название "Гнев Божий", также привела к одному из самых позорных тайных провалов Израиля 1973 года, когда группа израильских оперативников убила марокканского официанта в Норвегии, которого они ошибочно идентифицировали как палестинского боевика, причастного к мюнхенскому теракту. Шестеро из 15 израильских оперативников были арестованы, а пятеро осуждены за участие в убийстве.

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