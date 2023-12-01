Израиль готовятся убивать лидеров ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе - WSJ
Израиль планирует преследовать лидеров ХАМАС на международном уровне после завершения конфликта в Газе. Нетаньяху отдал приказ об убийстве высокопоставленных лиц за пределами Газы, сообщает WSJ со ссылкой на израильских чиновников.
На оккупированных территориях дефицит коллаборантов: россияне безуспешно пытаются пополнить ряды
Оккупационная власть на оккупированных территориях Украины имеет проблемы с набором коллаборационистов: только 10 из 80 кандидатов из оккупированных регионов и Крыма прошли конкурсный отбор. Низкая явка и процент успешных кандидатов вызвали недовольство оккупантов.
Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления
российские войска ограничивают доступ гражданского населения к медицинским услугам на временно оккупированных территориях Херсона, используя больницы для своих раненых, а с 2024 года планируют отказывать в обслуживании тем, у кого нет паспортов рф.
Орбан предложил соглашение "до 5-10 лет" о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС вместо переговоров о членстве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает ЕС подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной вместо начала переговоров о членстве. Он также выступает за создание отдельного фонда для помощи Украине вне бюджета ЕС.
В Запорожье СБУ ликвидировала канал нелегальных перевозок в рф
В Запорожье СБУ ликвидировала нелегальный транспортный канал, который использовался для переправки коллаборационистов и других лиц между россией и оккупированными регионами Украины за 350 долларов США за поездку. Трем подозреваемым, связанным с этой операцией, предъявлено обвинение по Уголовному кодексу Украины.
В Украину вернулась вся наличная гривна, которую обменяли вынужденные переселенцы в ЕС - НБУ
Национальный банк Украины вернул 970 164 300 гривен, которые украинцы обменяли в десяти европейских странах благодаря договоренностям, достигнутым после вторжения россии.
AP: Зеленский заявил, что был готов провести выборы, но большинство украинцев - нет
Президент Украины Зеленский готов к выборам, но большинство граждан выступают против этого в условиях войны, указал он.
В ноябре Силы обороны ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов
Только в ноябре Силы обороны Украины ликвидировали около 28550 человек личного состава противника.
МВД: 63% людей успешно сдали экзамен по ПДД без подготовки в автошколе
Во время начального этапа самоподготовки в Украине 63% из 334 абитуриентов сдали теоретический экзамен по вождению.
Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре
Российские войска обстреливают Херсон.