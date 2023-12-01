Израиль готовятся убивать лидеров ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе - WSJ

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  139083 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  134549 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  158488 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  221388 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  196920 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  210391 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200321 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178714 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  40612 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Новости по теме

Израиль готовятся убивать лидеров ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе - WSJ

Израиль планирует преследовать лидеров ХАМАС на международном уровне после завершения конфликта в Газе. Нетаньяху отдал приказ об убийстве высокопоставленных лиц за пределами Газы, сообщает WSJ со ссылкой на израильских чиновников.

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На оккупированных территориях дефицит коллаборантов: россияне безуспешно пытаются пополнить ряды

Оккупационная власть на оккупированных территориях Украины имеет проблемы с набором коллаборационистов: только 10 из 80 кандидатов из оккупированных регионов и Крыма прошли конкурсный отбор. Низкая явка и процент успешных кандидатов вызвали недовольство оккупантов.

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На оккупированных территориях дефицит коллаборантов: россияне безуспешно пытаются пополнить ряды

Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления

российские войска ограничивают доступ гражданского населения к медицинским услугам на временно оккупированных территориях Херсона, используя больницы для своих раненых, а с 2024 года планируют отказывать в обслуживании тем, у кого нет паспортов рф.

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Орбан предложил соглашение "до 5-10 лет" о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС вместо переговоров о членстве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает ЕС подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной вместо начала переговоров о членстве. Он также выступает за создание отдельного фонда для помощи Украине вне бюджета ЕС.

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В Запорожье СБУ ликвидировала канал нелегальных перевозок в рф

В Запорожье СБУ ликвидировала нелегальный транспортный канал, который использовался для переправки коллаборационистов и других лиц между россией и оккупированными регионами Украины за 350 долларов США за поездку. Трем подозреваемым, связанным с этой операцией, предъявлено обвинение по Уголовному кодексу Украины.

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AP: Зеленский заявил, что был готов провести выборы, но большинство украинцев - нет

Президент Украины Зеленский готов к выборам, но большинство граждан выступают против этого в условиях войны, указал он.

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Только в ноябре Силы обороны Украины ликвидировали около 28550 человек личного состава противника.

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В ноябре Силы обороны ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов

МВД: 63% людей успешно сдали экзамен по ПДД без подготовки в автошколе

Во время начального этапа самоподготовки в Украине 63% из 334 абитуриентов сдали теоретический экзамен по вождению.

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МВД: 63% людей успешно сдали экзамен по ПДД без подготовки в автошколе

Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре

Российские войска обстреливают Херсон.

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