С завтрашнего дня небо над Варшавой будет охранять ПРО на базе Patriot - Минобороны Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Польше впервые развернули над Варшавой систему противоракетной и противовоздушной обороны, основой которой стал зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает Министерство обороны Польши в соцсети X (бывший Twitter), пишет УНН.
Детали
Глава Минобороны Польши в аэропорту в Варшавском Бемово встретился с солдатами 37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств, которые с завтра начнут дежурство на элементах зенитной системы Patriot.
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«Это историческое и новаторское событие. Впервые Варшава получает противоракетную оборону на основе системы PATRIOT. С завтрашнего дня солдаты начнут нести службу на элементах этой современной системы», - говорится в сообщении.
Добавим
В августе этого года в Польше прошли военные учения с использованием зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot и с интегрированной системой боевого управления IBCS.
Министерство национальной обороны подчеркивает, что менее чем через год после начала поставок и интеграции системы Patriot, оснащенной системой боевого управления IBCS, и проведенных учений - 37-я зенитно-ракетная эскадрилья вскоре будет интегрирована в польскую систему противовоздушной обороны.
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