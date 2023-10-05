Із завтрашнього дня небо над Варшавою охоронятиме ПРО на базі Patriot - Міноборони Польщі

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Голова Міноборони Польщі в аеропорту у варшавському Бемово зустрівся з солдатами 37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів, які із завтра розпочнуть чергування на елементах зенітної системи Patriot.

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«Це історична і новаторська подія. Вперше Варшава отримує протиракетну оборону на основі системи PATRIOT. Від завтрашнього дня солдати почнуть нести службу на елементах цієї сучасної системи», - йдеться у повідомленні.

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У серпня цього року у Польщі пройшли військові навчання із використанням зенітно-ракетного комплексу MIM-104 Patriot та з інтегрованою системою бойового управління IBCS.

Міністерство національної оборони підкреслює, що менш ніж через рік після початку поставок та інтеграції системи Patriot, оснащеної системою бойового управління IBCS, та проведених навчань - 37-а зенітно-ракетна ескадрилья незабаром буде інтегрована в польську систему протиповітряної оборони.

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