Из-за вражеского удара по Харькову известно о двух погибших - ОВА
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух погибших в результате вражеского удара КАБами по городу. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию и добавил, что есть раненые, а экстренные службы работают на месте.
В результате вражеского удара КАБами по Харькову известно о двух погибших, есть раненые, сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, пишет УНН.
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"Есть информация уже о двух погибших в результате вражеского КАБа по Харькову", - сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Известно о двух погибших. Есть раненые. Экстренные службы работают на месте попадания", - отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Удар рф по Харькову: есть пострадавшие, мэр сообщает о погибшем8 октября 2024, 14:05 • 3769 просмотров