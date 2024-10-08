Через ворожий удар по Харкову відомо про двох загиблих - ОВА
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про двох загиблих внаслідок ворожого удару КАБами по місту. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію та додав, що є поранені, а екстрені служби працюють на місці.
Внаслідок ворожого удару КАБами по Харкову відомо про двох загиблих, є поранені, повідомили мер міста Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, пише УНН.
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"Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого КАБами по Харкову", - повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Відомо про двох загиблих. Є поранені. Екстрені служби працюють на місці влучання", - зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удар рф по Харкову: є постраждалі, мер повідомляє про загиблого08.10.24, 17:05 • 13422 перегляди