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Удар рф по Харкову: є постраждалі, мер повідомляє про загиблого

Київ • УНН

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Внаслідок ворожого удару КАБом по Харкову є один загиблий та постраждалі. Окупанти вдарили по густонаселеному Київському району міста, влучивши в багатоповерхівку.

Внаслідок ворожого удару КАбом по Харкову, за попередньою інформацією, є один загиблий та постраждалі. Про це УНН повідомляє із посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова. 

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється", - написав  Ігор Терехов у Telegram. 

Як вказав голова ОВА Олег Синєгубов,  окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова.

"Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі", - написав він у Telegram. 

Раніше повідомлялось, що рф вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові

Тетяна Краєвська

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