Удар рф по Харкову: є постраждалі, мер повідомляє про загиблого
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару КАБом по Харкову є один загиблий та постраждалі. Окупанти вдарили по густонаселеному Київському району міста, влучивши в багатоповерхівку.
Внаслідок ворожого удару КАбом по Харкову, за попередньою інформацією, є один загиблий та постраждалі. Про це УНН повідомляє із посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється", - написав Ігор Терехов у Telegram.
Як вказав голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова.
"Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі", - написав він у Telegram.
Раніше повідомлялось, що рф вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові.