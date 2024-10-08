Удар рф по Харькову: есть пострадавшие, мэр сообщает о погибшем
Киев • УНН
В результате вражеского удара КАБом по Харькову есть один погибший и пострадавшие. Оккупанты ударили по густонаселенному Киевскому району города, попав в многоэтажку.
В результате вражеского удара КАбом по Харькову, по предварительной информации, есть один погибший и пострадавшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова.
«По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть один погибший. Информация уточняется», - написал Игорь Терехов в Telegram.
Как указал глава ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова.
«Зафиксирован удар в Киевском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие», - написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что рф ударила КАБом по многоэтажке в Харькове.