Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему

Если депутаты проголосуют за изменение названия города Бровары, то это создаст дополнительные трудности для руководителей некоторых коммунальных учреждений и некоммерческих предприятий. Часть медицинских работников даже может остаться без зарплаты. Об этом рассказал депутат Броварского городского совета, директор коммунального некоммерческого предприятия "Броварской городской центр первичной медико-санитарной помощи" Игорь Кравцов в комментарии УНН.

По его словам, в случае переименования Броваров на Бровари учреждению, которое он возглавляет, придется переделывать печати и заключать новый договор с Национальной службой здоровья Украины

"Я вам расскажу с позиции руководителя. У меня девять амбулаторий, консультативно-диагностический центр. Мне нужно, как руководителю, сейчас найти определенную сумму денег, чтобы переделать все печати, ведь это не бесплатно. Во-вторых, надо таблички менять везде, где написано Бровары.

И мне еще надо подавать заявление на изменение в лицензионных условиях Минздрава. Сколько это времени пройдет? То есть, я работаю определенный период времени без лицензии. А с НСЗУ договор? То есть мне надо сейчас с ними договор расторгнуть на пакет, который у меня есть, и перезаключать на Бровари. То есть я остаюсь на определенный период времени без финансирования. Они (инициаторы переименования - ред.) это учитывали? То есть каждый месяц у меня не будет 6,5 миллионов на заработную плату врачам, и они будут два месяца без нее сидеть", - сообщил Кравцов.

В таком случае, отметил директор коммунального предприятия, он будет вынужден обращаться за помощью к городским властям. Но если в бюджете на тот момент не будет денег, то придется давать объяснения в прокуратуре.

"Я пойду к городскому голове и попрошу его помочь, он поможет. А если не будет в бюджете на это в то время денег? А у меня в договоре четко прописано - 15-го числа заканчивается по авансу, 30-го - по зарплате. То есть первого числа на меня любой медработник пишет заявление в прокуратуру за невыплату зарплаты. И тогда я сижу в прокуратуре и объясняю. А прокуроры скажут: нас не интересует Бровары или Бровари.

Вот я вам сказал свою позицию как руководителя. Никто не учитывает мнение руководителей, которые столкнутся с большими проблемами", - подытожил Игорь Кравцов.

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Дополнительно

Депутат Броварского городского совета Николай Зинченко заявил, что регистрация в Верховной Раде постановления о переименовании Броваров в Бровары - это не декоммунизация, а популизм со стороны отдельных политиков для удовлетворения их сомнительных амбиций.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают, откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое, к тому же, еще и не слишком хорошо звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени. К тому же, переименование города повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город