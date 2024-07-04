"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город

Люди, которые родились и живут в Броварах, уже привыкли к названию своего родного города, которое имеет историческое объяснение. Такое мнение озвучил броварчанин, многократный чемпион мира и Европы по плаванию Олег Лисогор в комментарии УНН.

Давно уже слышал, что хотят изменить название славного города, в котором я родился, вырос, учился, делал свои первые шаги в спорте. Я - категорически против. Во-первых, это особо ничего не меняет и не ко времени. Во-вторых, это замена всех документов и трата денег. В-третьих, привычно говорить с твердым окончанием и история говорит, что это было место, где собирались мастера пивоварения и от слова "бровары" - "пивовары", "брожение" - пошло название города. Поэтому я, как и раньше, все равно буду говорить: "Говори, не говори - лучший город Бровары - отметил Лисогор.

Дополнительно

Нардеп из Броваров Роман Бабий в комментарии УНН отметил, что Бровары - это историческое название, которое использовали еще задолго до советского союза.

"Бровары упоминаются в таком написании еще в документах 17 века. Итак, это не коммунистический термин и не название присвоено во времена советского союза. Это историческое топонимическое название, которое в прошлом соответствовало правилам написания. Далеко не всегда все топонимы приводятся в соответствие с правилами правописания, которые время от времени меняются", - отметил Роман Бабий.

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Напомним

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании города Бровары на Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое к тому же еще и не слишком хорошо звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени. К тому же переименование города повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города