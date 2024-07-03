Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Регистрация в Верховной Раде постановления о переименовании Броваров в Бровары - это не декоммунизация, а популизм со стороны отдельных политиков для удовлетворения их сомнительных амбиций. Об этом заявил депутат Броварского городского совета Николай Зинченко в комментарии УНН.

Депутат отметил, что он поддерживает декоммунизацию. Но в том случае, когда, действительно, меняются названия связанные с Россией и советским союзом.

Я категорически против переименования. Доказано, что Бровары не были переименованы в 50-х годах, с Бровары на Бровары. Бровары были очень давно. Когда на моей улице Котовского мы меняли название на гетмана Украины Петра Калнышевского, я был в этой группе и был инициатором. Так же все прокоммунистические и пророссийские названия в городе меняли. Поэтому я за декоммунизацию, но я против переименования Бровары в Бровары - рассказал Николай Зинченко.

Подчеркнул, что во время войны такие противоречивые инициативы, вообще, не ко времени. И назвал их желанием отдельных политиков удовлетворить свои сомнительные амбиции.

Такие инициативы не ко времени! На сегодняшний день если есть у нас малейшая возможность помочь армии, то надо все сделать для того, чтобы нашим ребятам было воевать легче и было чем воевать, а не заниматься ерундой, и тратить деньги на сомнительные амбиции каких-то политиков. Это не декоммунизация, а популизм - отметил депутат горсовета.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровары.

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Местные жители, с которыми пообщался, не поддерживают эту идею.В частности, они не понимают откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое к тому же еще и не слишком хорошо звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться.А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени.К тому же переименование города повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров