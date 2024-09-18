Из-за угрозы терактов: затра во всех школах Львова усиливают меры безопасности

В четверг, 19 сентября, во Львове будут усилены меры безопасности во всех школах города. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Садовый отметил, что информация о вероятных терактах - может быть враждебным ИПСО, но правоохранители все равно будут работать в усиленном режиме.

Он также рассказал, что уже сегодня, 18 сентября, неизвестные подожгли сразу 8 объектов в городе, среди них здание кинотеатра «Дзвін». По его словам, на фоне угроз о терактах полицейские сегодня проведут ряд мер безопасности на территории всех школ города.

Кроме того, усиленные меры безопасности предусмотрены и на 19 сентября.

Завтра утром у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто заходит. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и ученики. Как только появится больше информации, она будет опубликована на официальных страницах, а не в анонимных каналах - говорится в заявлении городского головы Львова.

Напомним,

Во Львове Telegram-канал распространял дезинформацию о возможных терактах в школах. Как сообщили в МВД, канал администрировался с территории рф.