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Через загрозу терактів: затра у всіх школах Львова посилюють заходи безпеки

Через загрозу терактів: затра у всіх школах Львова посилюють заходи безпеки

Київ • УНН

 • 16505 перегляди

У Львові 19 вересня посилять заходи безпеки у школах через погрози терактів. Міський голова Андрій Садовий заявив, що поліція перевірятиме всіх, хто входить до навчальних закладів.

У четвер, 19 вересня, у Львові будуть посилені заходи безпеки у всіх школах міста. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Деталі

Садовий наголосив, що інформація про ймовірні теракти - може бути ворожим ІПСО, але правоохоронці всеодно будуть працювати у посиленому режимі. 

Він також розповів, що вже сьогодні, 18 вересня, невідомі підпалили одразу 8 об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру "Дзвін". За його словами, на тлі погроз щодо терактів поліцейські сьогодні здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста.

Окрім того, посилені заходи безпеки передбачені й на 19 вересня.

Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах

- йдеться в заяві міського голови Львова. 

Нагадаємо

У Львові Telegram-канал поширював дезінформацію про можливі теракти у школах. Як повідомили в МВС, канал адмініструвався з території рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
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