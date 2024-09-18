Через загрозу терактів: затра у всіх школах Львова посилюють заходи безпеки
Київ • УНН
У Львові 19 вересня посилять заходи безпеки у школах через погрози терактів. Міський голова Андрій Садовий заявив, що поліція перевірятиме всіх, хто входить до навчальних закладів.
У четвер, 19 вересня, у Львові будуть посилені заходи безпеки у всіх школах міста. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
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Садовий наголосив, що інформація про ймовірні теракти - може бути ворожим ІПСО, але правоохоронці всеодно будуть працювати у посиленому режимі.
Він також розповів, що вже сьогодні, 18 вересня, невідомі підпалили одразу 8 об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру "Дзвін". За його словами, на тлі погроз щодо терактів поліцейські сьогодні здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста.
Окрім того, посилені заходи безпеки передбачені й на 19 вересня.
Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах
Нагадаємо
У Львові Telegram-канал поширював дезінформацію про можливі теракти у школах. Як повідомили в МВС, канал адмініструвався з території рф.