Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
chernigovЧернигов
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  128350 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  128749 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  130872 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  111862 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125235 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137335 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137146 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123785 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103400 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203836 просмотра

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Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео

В результате российского ракетного удара по Чернигову погибли 13 и был ранен 61 человек, в том числе дети, некоторые из них до сих пор находятся под завалами частично разрушенного здания.

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Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео

В результате российской атаки по Херсону повреждены многоэтажки и частные дома в ряде районов города

российские атаки на Херсон повредили многоэтажные здания, разрушили частные дома в нескольких районах, оставив воронки. О жертвах не сообщалось.

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В результате российской атаки по Херсону повреждены многоэтажки и частные дома в ряде районов города

Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД

13 человек погибли и более 60 получили ранения, в том числе дети, в результате российского ракетного удара по Чернигову, Украина.

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Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД

В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков

В Дубае за один день выпало количество осадков, которое обычно выпадает за два года. Из-за непогоды автобусные маршруты и метрополитен задерживаются, а "дистанционку" в школах и офис продлили еще на один день.

Новости Мира •   •  62637 просмотра
В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков

Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские террористы обстреляли центр Чернигова, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек и по меньшей мере 22 получили ранения, и призвал партнеров Украины предоставить возможности противовоздушной обороны для защиты жизни украинцев.

Война •   •  58331 просмотра
Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot

москва хочет обвинить украинские спецслужбы в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Судане - ГУР

россия готовит дезинформационную кампанию, чтобы обвинить Украину в незаконной торговле оружием в Африке, используя сфабрикованные фотографии "трофейного" американского оружия, якобы захваченного у украинских силовиков.

Война •   •  51252 просмотра
москва хочет обвинить украинские спецслужбы в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Судане - ГУР

Никополь утром обстреляла армия рф, поврежден лицей, ранена женщина - МВД

Российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области, повредив лицей, жилые дома, линию электропередач и ранив одну женщину.

Война •   •  43185 просмотра
Никополь утром обстреляла армия рф, поврежден лицей, ранена женщина - МВД

российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

Российский ракетный удар по Чернигову повредил жилые дома, больницу, университет и автомобили, в результате чего пострадало около 50 человек, в том числе дети. Кроме того, уже известно о по меньшей мере 11 погибших.

Общество •   •  38461 просмотра
российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

В результате ракетного обстрела гражданских лиц в Чернигове, Украина, повреждено здание медицинского учреждения, но никто не пострадал.

Война •   •  35711 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

С польской стороны планируют возобновить блокаду грузов с 18 по 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, пропуская только 1 грузовик в час, но это не повлияет на гуманитарные и военные грузы, а также на пассажирские перевозки.

Общество •   •  31234 просмотра
Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники