Из-за страха морских дронов россияне минируют гавань возле новороссийского порта - АТЕШ

Чтобы защитить свои корабли черноморского флота, которые теперь базируются в новороссийске, россияне минируют вход в гавань возле новороссийского морского порта. Об этом сообщает движение АТЕШ, передает УНН.

Детали

Сообщается, что партизаны из движения АТЕШ обнаружили четыре больших десантных корабля на траверсе горы Колдун возле мыса Мысхако. Отмечается, что корабли проводят минирование входа в гавань малыми минами якорного типа. Координаты: 44.656521, 37.796644.

Из-за страха полного уничтожения черноморского флота украинскими морскими дронами россияне уже добрались и до укрепления новороссийского морского порта. Конечно, маловероятно, что это им поможет - говорится в сообщении.

Напомним

В начале июля беспилотные катера атаковали российский город новороссийск, что заставило власти ограничить движение возле набережной и призвать жителей держаться подальше от окон, выходящих на море.

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