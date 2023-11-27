Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших

В Румынии из-за снегопада и ветра попал в аварию и перевернулся автобус с пассажирами, который направлялся из Италии в Молдову. Пострадали 16 человек, сообщает NewsMaker со ссылкой на министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что авария произошла в уезде Васлуй. Из-за снегопада и ветра водитель автобуса не справился с управлением и его занесло. На момент аварии в автобусе находились 38 граждан Молдовы и один иностранец.

В аварии пострадали 16 человек, все граждане Молдовы. По данным МИД Молдовы, пострадавшие получили незначительные повреждения, но их доставили в ближайшую больницу, чтобы оказать соответствующую помощь - говорится в материале.

Остальные пассажиры были отправлены в Кишинев другим автобусом, предоставленным перевозчиком.

Напомним

Сильные снегопады в Румынии, Болгарии и Молдове привели к отключениям электроэнергии и транспортным коллапсам, по меньшей мере три человека погибли.