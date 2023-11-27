Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  28254 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  73879 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  89208 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  109068 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  269239 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  367927 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  210231 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  192755 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  155747 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  376458 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207041 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  32986 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  58154 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  29320 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  15161 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  367927 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  376458 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  321080 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  304230 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  303953 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших

Автобус, следовавший из Италии в Молдову, перевернулся в Румынии из-за сильного снегопада, в результате чего пострадали 16 граждан Молдовы, которые были госпитализированы.

Общество •   •  9423 просмотра
Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших

Силы обороны продолжают сдерживать врага под Авдеевкой несмотря на непогоду - Барабаш

Несмотря на сложные погодные условия, украинские войска успешно защищают Авдеевскую промзону от постоянных обстрелов, при этом враг несет значительные потери.

Война •   •  10878 просмотра
Силы обороны продолжают сдерживать врага под Авдеевкой несмотря на непогоду - Барабаш

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Из-за блокирования четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе в очереди стоят 3 500 грузовиков, из них 1 400 - в "Шегинях".

Общество •   •  28254 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

В Польше вооруженные футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев - Лубинец

Двое украинцев были избиты и ограблены в Каменце Зонбковицком, Польша, вооруженными футбольными фанатами из-за их национальности. Об инциденте сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, который также обратился в министерство иностранных дел Украины относительно надлежащего реагирования на этот недопустимый случай.

Криминал и ЧП •   •  8882 просмотра
В Польше вооруженные футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев - Лубинец

Суд подтвердил, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам

Хозяйственный суд Киева постановил, что ПриватБанк не будет возвращен бывшим владельцам после попытки экс-акционера Геннадия Боголюбова подать иск в суд. Суд сослался на законы, которые делают невозможным отмену государственного приобретения банка в 2016 году.

Экономика •   •  9150 просмотра
Суд подтвердил, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам

В Украине создали штабы в девяти регионах для ликвидации последствий снегопадов

Штабы работают в девяти регионах Украины для ликвидации последствий непогоды и снегопадов, к которым привлечено более 1 000 спасателей и более 300 единиц техники. Помощь оказана 2,1 тыс. человек с около 900 единицами техники, продолжается восстановление электроснабжения в 1,8 тыс. населенных пунктов

Общество •   •  9364 просмотра
В Украине создали штабы в девяти регионах для ликвидации последствий снегопадов

Минцифры запустило интерактивную карту провайдеров Киева, которые обеспечивают интернетом во время блэкаутов

Министерство цифровой трансформации Украины запустило интерактивную карту интернет-провайдеров Киева, способных поддерживать связь во время 72-часовых отключений электроэнергии. Она также содержит информацию о стоимости услуг, отзывы пользователей и будет расширяться на другие города.

Общество •   •  9493 просмотра
Минцифры запустило интерактивную карту провайдеров Киева, которые обеспечивают интернетом во время блэкаутов

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Даниил Меньшиков, тогдашний руководитель Львовской таможни, рассказывает об организации процесса пересечения границы для украинцев, которые бежали в Польшу после начала войны, и о том, как удавалось предоставлять основные услуги и сохранять контроль в ситуации.

Общество •   •  15161 просмотра
Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

На горе Поп Иван в Карпатах температура снизилась до 18 градусов мороза

На горе Поп Иван в Карпатах была зафиксирована температура -18°C при облачных, туманных и снежных условиях.

Общество •   •  15377 просмотра
На горе Поп Иван в Карпатах температура снизилась до 18 градусов мороза

Непогода в Украине: в Одесской области пострадали 13 человек, без света частично более 1800 населенных пунктов

В Одесской области из-за непогоды пострадали 13 человек, а 1 844 населенных пункта обесточены.

Общество •   •  15637 просмотра
Непогода в Украине: в Одесской области пострадали 13 человек, без света частично более 1800 населенных пунктов