Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших
Автобус, следовавший из Италии в Молдову, перевернулся в Румынии из-за сильного снегопада, в результате чего пострадали 16 граждан Молдовы, которые были госпитализированы.
Силы обороны продолжают сдерживать врага под Авдеевкой несмотря на непогоду - Барабаш
Несмотря на сложные погодные условия, украинские войска успешно защищают Авдеевскую промзону от постоянных обстрелов, при этом враг несет значительные потери.
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
Из-за блокирования четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе в очереди стоят 3 500 грузовиков, из них 1 400 - в "Шегинях".
В Польше вооруженные футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев - Лубинец
Двое украинцев были избиты и ограблены в Каменце Зонбковицком, Польша, вооруженными футбольными фанатами из-за их национальности. Об инциденте сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, который также обратился в министерство иностранных дел Украины относительно надлежащего реагирования на этот недопустимый случай.
Суд подтвердил, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам
Хозяйственный суд Киева постановил, что ПриватБанк не будет возвращен бывшим владельцам после попытки экс-акционера Геннадия Боголюбова подать иск в суд. Суд сослался на законы, которые делают невозможным отмену государственного приобретения банка в 2016 году.
В Украине создали штабы в девяти регионах для ликвидации последствий снегопадов
Штабы работают в девяти регионах Украины для ликвидации последствий непогоды и снегопадов, к которым привлечено более 1 000 спасателей и более 300 единиц техники. Помощь оказана 2,1 тыс. человек с около 900 единицами техники, продолжается восстановление электроснабжения в 1,8 тыс. населенных пунктов
Минцифры запустило интерактивную карту провайдеров Киева, которые обеспечивают интернетом во время блэкаутов
Министерство цифровой трансформации Украины запустило интерактивную карту интернет-провайдеров Киева, способных поддерживать связь во время 72-часовых отключений электроэнергии. Она также содержит информацию о стоимости услуг, отзывы пользователей и будет расширяться на другие города.
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
Даниил Меньшиков, тогдашний руководитель Львовской таможни, рассказывает об организации процесса пересечения границы для украинцев, которые бежали в Польшу после начала войны, и о том, как удавалось предоставлять основные услуги и сохранять контроль в ситуации.
На горе Поп Иван в Карпатах температура снизилась до 18 градусов мороза
На горе Поп Иван в Карпатах была зафиксирована температура -18°C при облачных, туманных и снежных условиях.
Непогода в Украине: в Одесской области пострадали 13 человек, без света частично более 1800 населенных пунктов
В Одесской области из-за непогоды пострадали 13 человек, а 1 844 населенных пункта обесточены.