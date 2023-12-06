Из-за россиянина с муляжом бомбы временно закрыли участок границы Германии с Польшей
Киев • УНН
Граница Германии близ Герлица была закрыта на несколько часов после того, как полиция обнаружила муляж бомбы в микроавтобусе россиянина. Саперы подтвердили, что это была ненастоящая бомба.
Участок границы Германии с Польшей временно закрыли из-за россиянина с муляжом бомбы, передает УНН со ссылкой на BILD.
По данным издания, сегодня около 08:30 полиция ФРГ остановила минивэн вблизи города Герлиц на границе с Польшей. За рулем находился 43-летний россиянин. Во время обыска в бардачке обнаружили предмет, похожий на бомбу. По информации BILD, это был сверток, напоминающий петарду, из которого торчали кабели и мигающие светодиоды. Также сообщается, что к нему был подключен аккумулятор. Россиянин не смог объяснить, что это его взяли под стражу. На место инцидента вызвали саперов.
Пограничный участок автобана A4 был на несколько часов закрыт в обе стороны "из соображений безопасности", заявил Bild представитель полиции. После полудня эксперты установили, что это настоящая бомба, а муляж. Дорога в настоящее время вновь открыта. Полиция проводит расследование инцидента.
Из-за россиянина с муляжом бомбы временно закрыли участок границы Германии с Польшей
Граница Германии близ Герлица была закрыта на несколько часов после того, как полиция обнаружила муляж бомбы в микроавтобусе россиянина. Саперы подтвердили, что это была ненастоящая бомба.
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