Из-за россиянина с муляжом бомбы временно закрыли участок границы Германии с Польшей

Участок границы Германии с Польшей временно закрыли из-за россиянина с муляжом бомбы, передает УНН со ссылкой на BILD.

По данным издания, сегодня около 08:30 полиция ФРГ остановила минивэн вблизи города Герлиц на границе с Польшей. За рулем находился 43-летний россиянин. Во время обыска в бардачке обнаружили предмет, похожий на бомбу. По информации BILD, это был сверток, напоминающий петарду, из которого торчали кабели и мигающие светодиоды. Также сообщается, что к нему был подключен аккумулятор. Россиянин не смог объяснить, что это его взяли под стражу. На место инцидента вызвали саперов.

Пограничный участок автобана A4 был на несколько часов закрыт в обе стороны "из соображений безопасности", заявил Bild представитель полиции. После полудня эксперты установили, что это настоящая бомба, а муляж. Дорога в настоящее время вновь открыта. Полиция проводит расследование инцидента.